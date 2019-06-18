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مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

http://almnatiq.net/?p=741550
المناطق - واس

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنيًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن هذا الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.

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