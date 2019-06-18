احدث الأخبار

الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية
أبرز المواد
 أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية
أبرز المواد
 مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي
أبرز المواد
 غداً الثلاثاء.. بدء استقبال الخريجين للالتحاق بجامعة حائل ولمدة ثماني أيام
منطقة حائل
 برنامج الغذاء العالمي يهدد بتعليق المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات
أبرز المواد
 تغيير شامل في مناهج وزارة التعليم لمختلف المراحل
أبرز المواد
 برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن عن اكتمال تطوير أرضين خاضعتين للرسوم من قبل مالكيها في الدمام
الاقتصاد
 اللواء المنتشري مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الفالح يؤكد أهمية إنشاء منصة استثمارية للبحث والتطوير في مجال الطاقة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة تبيع مواداً كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالمجمعة
الاقتصاد
 مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة: الحكومة تطالب مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد مليشيا الحوثي والقوى الداعمة لها
أبرز المواد
الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية

الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية

أبرز المواد
أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أبرز المواد
الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية

الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية

أبرز المواد
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

أبرز المواد

الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية

الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية
http://almnatiq.net/?p=741569
المناطق - الرياض

أطلقت ميليشيات الحوثي والإعلام الايراني ادعاءات باستهداف مطار أبها وتعطيل الحركة الجوية فيه.

وأفادت مصادر باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها بشكل طبيعي، وعدم وجود أي طارئ استدعى إيقاف الحركة الجوية.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أعلن قبل أيام أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وقبلها أعلن التحالف يوم الأربعاء الماضي، إصابة 26 مسافراً، بينهم نساء وأطفال، جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها.

والاثنين، طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: “نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية”، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية

الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*