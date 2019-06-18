الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية

المناطق - الرياض

أطلقت ميليشيات الحوثي والإعلام الايراني ادعاءات باستهداف مطار أبها وتعطيل الحركة الجوية فيه.

وأفادت مصادر باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها بشكل طبيعي، وعدم وجود أي طارئ استدعى إيقاف الحركة الجوية.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أعلن قبل أيام أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وقبلها أعلن التحالف يوم الأربعاء الماضي، إصابة 26 مسافراً، بينهم نساء وأطفال، جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها.

والاثنين، طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: “نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع السلطات السعودية”، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه “ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.