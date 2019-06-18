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محافظ هيئة الصناعات العسكرية وقائد قوات الدفاع الجوي يزوران جناح شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2019

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محافظ هيئة الصناعات العسكرية وقائد قوات الدفاع الجوي يزوران جناح شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2019

محافظ هيئة الصناعات العسكرية وقائد قوات الدفاع الجوي يزوران جناح شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2019
http://almnatiq.net/?p=741573
المناطق - واس

زار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو اليوم جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية المشارك في معرض باريس الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ 53 ، والمقام في معرض لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 23 يونيو الجاري، والذي يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران وصناعات الفضاء.
والتقى معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية والوفد المرافق له بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، الذي بدوره أطلع معاليه على خطط الشركة الاستراتيجية، والشراكات الناجحة التي أُسست خلال الفترة الماضية مع عددٍ من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات عملها الأربعة وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.
من جانبه اجتمع معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مع أعضاء الإدارة التنفيذية لمناقشة التعاون المشترك ومتابعة دور الشركة في دعم أسطول القوات المسلحة السعودية.

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