احدث الأخبار

مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
منوعات
 محافظ هيئة الصناعات العسكرية وقائد قوات الدفاع الجوي يزوران جناح شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2019
أبرز المواد
 الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية
أبرز المواد
 أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من ناقلة النفط اليابانية
أبرز المواد
 مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي
أبرز المواد
 غداً الثلاثاء.. بدء استقبال الخريجين للالتحاق بجامعة حائل ولمدة ثماني أيام
منطقة حائل
 برنامج الغذاء العالمي يهدد بتعليق المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات
أبرز المواد
 تغيير شامل في مناهج وزارة التعليم لمختلف المراحل
أبرز المواد
 برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن عن اكتمال تطوير أرضين خاضعتين للرسوم من قبل مالكيها في الدمام
الاقتصاد
 اللواء المنتشري مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الفالح يؤكد أهمية إنشاء منصة استثمارية للبحث والتطوير في مجال الطاقة
أبرز المواد
مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

منوعات
محافظ هيئة الصناعات العسكرية وقائد قوات الدفاع الجوي يزوران جناح شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2019

محافظ هيئة الصناعات العسكرية وقائد قوات الدفاع الجوي يزوران جناح شركة SAMI في معرض باريس الجوي 2019

أبرز المواد
الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية

الحوثيون يدّعون استهداف مطار أبها.. والحركة الجوية طبيعية

أبرز المواد
أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أبرز المواد

مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=741579
المناطق - واس

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قبل المليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي .
وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، مجددًا تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.
وأعرب المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مؤكدًا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالقصيم المكلف

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالقصيم المكلف
3.8 مليار مستخدم للإنترنت في العالم

3.8 مليار مستخدم للإنترنت في العالم
“مجفف الشعر” يقتل هذه الفتاة.. فانتبهوا

“مجفف الشعر” يقتل هذه الفتاة.. فانتبهوا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*