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خسائر فادحة للحوثيين إثر غارات لطيران التحالف على محافظة حجة

خسائر فادحة للحوثيين إثر غارات لطيران التحالف على محافظة حجة
http://almnatiq.net/?p=741597
المناطق - وكالات

نفذت مقاتلات التحالف العربي يوم الإثنين، غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي، وتدمير مخزن للذخائر ومعدات وآليات عسكرية تستخدمها المليشيات.

وقال المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، على صفحته الرسمية بموقع ”الفيسبوك“ إن ”مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات حوثية وآليات عسكرية ومخزنًا للذخائر، غرب مديرية مستبأ في محافظة حجة“.

ووفق البيان فإن الغارات أسفرت عن ”مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين ومخزن للسلاح“، لافتًا إلى أن الانفجارات استمرت قرابة نصف ساعة.

من جانبه، قال موقع الجيش اليمني ”سبتمبر نت“ إن طائرات التحالف العربي استهدفت، تجمعات تابعة للمليشيات في منطقة برمان شمال مديرية عبس في محافظة حجة، فيما استهدفت موقعًا آخر لتمركز العناصر الحوثية، في إحدى المزارع.

وذكر موقع الجيش أن الغارات ”أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات المتمردة، وتدمير آلياتها ومعداتها العسكرية“.

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