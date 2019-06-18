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”إنستغرام“ تعلن عن مفاجأة لأصحاب الحسابات المخترقة

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”إنستغرام“ تعلن عن مفاجأة لأصحاب الحسابات المخترقة

”إنستغرام“ تعلن عن مفاجأة لأصحاب الحسابات المخترقة
http://almnatiq.net/?p=741600
المناطق - وكالات

أطلق تطبيق انستغرام، تحديثين جديدين يتيحان للمستخدمين استرداد حساباتهم بطريقة أسرع وأسهل، في حال تعرضت للاختراق.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية، عن متحدث باسم ”إنستغرام“، قوله: ”نحن نعلم أن فقدان الوصول إلى حسابك يمكن أن يكون تجربة محزنة، واستجابة لتعليقات مجتمع إنستغرام، فإن هناك تحديثين جديدين نعمل عليهما لتسهيل عليك استرداد حسابك إذا تم اختراقه“.

وأوضح: ”أولًا يجري إنستغرام اختبارًا داخل التطبيق، والذي يمكن الوصول إليه من خلال النقر فوق زر بحاجة إلى مزيد من المساعدة، في صفحة تسجيل الدخول، بعدها سيطلب منك إدخال أنواع مختلفة من المعلومات، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك“.

وأضاف: ”بعد ذلك، سيرسل إنستغرام رمزًا مكونًا من 6 أرقام إلى معلومات الاتصال التي تحددها، مما سيتيح لك استعادة حسابك“.

ووفقًا للصحيفة، فإن أفضل ما في الأمر هو أن هذه التجربة تسمح لك باسترداد حسابك، حتى لو تم تغيير اسم المستخدم الخاص بك من قبل أحد المتسللين.

وأضاف المتحدث باسم“إنستغرام“: ”ثانيًا نعمل على إطلاق طريقة جديدة لضمان أمان اسم المستخدم الخاص بك لفترة من الوقت بعد أي تغييرات في الحساب، مما يعني أنه لا يمكن أن يطالب به شخص آخر إذا فقدت حسابك.

وأوضح بالقول: ”لاحظنا أنه إذا قام شخص ما بتغيير أو فقد اسم المستخدم الخاص به (على سبيل المثال إذا كان يريد تبديل أسماء المستخدمين أو إذا تم اختراق حسابه)، فيمكن أن يطالب به شخص آخر أحيانًا بسرعة، مضيفًا أن مع هذه الميزة نمنح صاحب الحساب أمانًا؛ لمعرفة أن اسم المستخدم الخاص به، ولن يكون متاحًا ليطالب به شخص آخر لفترة من الوقت بعد أي تغييرات“.

وتتوفر التحديثات الآن لجميع مستخدمي الأندرويد، وسيتم نشرها على نظام التشغيل ”آي.أو.إس“ قريبًا.

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