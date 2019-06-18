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عملية نوعية للجيش اليمني طالت تحركات مليشيا الحوثي جنوب اليمن

عملية نوعية للجيش اليمني طالت تحركات مليشيا الحوثي جنوب اليمن
http://almnatiq.net/?p=741608
المناطق - واس

نفذت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة اليوم عملية نوعية على تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية استهدفت طقمًا قتاليًا لميلشيا الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع باستخدام صاروخ موجه، طال الطقم أثناء تحركه صوب مواقع للمليشيا الإرهابية.
وأوضح الموقع أن العملية أسفرت عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثي.

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