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محافظ أملج يرعى انطلاق بطولة البحر الأحمر الأولى

محافظ أملج يرعى انطلاق بطولة البحر الأحمر الأولى
http://almnatiq.net/?p=741610
المناطق - أملج - فايز السميري:

رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس انطلاق دورة البحر الأحمر الاولى التي ينظمها نادي الحوراء الرياضي على ملعبه وبمشاركة 12 فريق من المحافظة والمحافظات المجاورة .

وبدأ حفل الانطلاق بالسلام الملكي والقرآن الكريم ثم كلمة لرئيس نادي الحوراء منصور عطيفي وقد رحب بالحضور موجهاً الشكر للداعمين والمشاركين وحضر الافتتاح رئيس المجلس البلدي اللواء ( م ) عبدالعزيز بن محمود الجهني ورجل الأعمال الشيخ عبدالهادي الجهني وعدد مم وجهاء وأعيان المحافظه واللاعبين السابقين الذين مثلوا نادي الحوراء وجمهور غفير من محبي كرة القدم .

لتنطلق الجولة الأولى من دورة البحر الأحمر بين فريقي الوداد والمونديالي وحكّم اللقاء احمد القرشي الذي اطلق صافرته معلناً عن بدأ المباراه عند الساعه 10:00 مساءً ويعاونه كلاً من حكم مساعد اول مؤيد سليم ومساعد ثاني محمد فهد وانهى الوداد الشوط الأول بنتيجة 0/2 واستطاع مضاعفة النتيجه لينهي اللقاء بنتيجة قاسيه قوامها أربعة أهداف دون رد تناوب على تسجل الأهداف الكابتن سلطان عتيق ثلاث اهداف وهدف للكابتن علي عايد .

وفي المباراه الثانيه استطاع فريق الملكي أن يحسم اللقاء أمام نظيره النخيل بثانيئة دون رد بقدم اللاعب محمد سليمان انتهى شوطها الأول سلبي ، قاد المباراه تحكيمياً محمد فهد ساحه ويعاونه كلاً من فرج الحمدي وأحمد الزراع .

حيث أعلنت لجنة التنمية السياحيه تكفلها بجوائز النهائي كمساهمه منها للبطولة كما تم السحب على اربع جوائز للجمهور بين شوطي المباريتين

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