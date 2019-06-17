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بن منيخر : يشدد على أهمية توفير مدينة رياضية ونادي بالمحافظة ..

محافظ العارضة يترأس جلسة المجلس المحلي

محافظ العارضة يترأس جلسة المجلس المحلي
http://almnatiq.net/?p=741616
المناطق - فضة عطيف

ترأس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم بصالة الإجتماعات بمركز الملك سلمان للإحتفالات جلسة المجلس المحلي الثانية لهذا العام 1440هـ ، والذي حضره أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية وأستهل بن منيخر الاجتماع بالترحيب بالحضور سائلا الله أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان وأن يحفظ ولاة الأمر وينصر جنودنا المرابطين على الحدود ، بعد ذلك استعرض جدول الأعمال وفيه مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة والمشاريع المقترحة واستمع المجلس لشرح من مدراء الدوائر الحكومية عن سير المشاريع وناقش محافظ العارضة أهمية توفير ارض لتكون مدينة رياضية تحتضن شباب المحافظة وقال المحافظة بها شباب واعد ويحتاجون الى مثل هذه المنشأة التي سيوفر فيها بإذن الله ناد رياضي وعدد من الألعاب الرياضية الأخرى وأضاف المحافظة بحاجة لهذا النادي لما لذلك من اهمية بالغة في تنمية واحتواء الشباب والقضاء على وقت فراغهم وتجنبهم الانخراط مع اصحاب السوء وممارسة العادات الشبابية الخاطئة وفي ختام الاجتماع شدد بن منيخر على مضاعفة الجهود وتقديم كامل الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يرضي الله أولا ثم ولاة الأمر وتقرر خلال الاجتماع تحديد موعد للشخوص على المواقع المستهدفة لإنشاء المدينة الرياضية عليه .

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