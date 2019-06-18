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6 قتلى و75 جريحاً إثر زلزال ضرب جنوب غرب الصين

6 قتلى و75 جريحاً إثر زلزال ضرب جنوب غرب الصين
http://almnatiq.net/?p=741621
المناطق -وكالات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين الإثنين ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 75 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أنّ رجال الإنقاذ هرعوا إلى المناطق المتضرّرة القريبة من مركز الزلزال الذي حُدّد خارج مدينة يبين.
وتبعت الزلزال أربع هزّات ارتدادية على الأقلّ، كان أشدّها بعد 40 دقيقة وبلغت قوّتها 5,1 درجات.
وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي قوة الزلزال الرئيسي ب5,8 درجات، مشيرة إلى “احتمال أن يكون قد تسبّب بأضرار كبيرة”.

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