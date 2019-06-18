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البيت الأبيض يطالب بضرورة مواجهة الابتزاز النووي الإيراني بالضغوط الدولية

البيت الأبيض يطالب بضرورة مواجهة الابتزاز النووي الإيراني بالضغوط الدولية
http://almnatiq.net/?p=741622
المناطق - وكالات

طالب البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية لمواجهة خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي الذي وصفه بأنه ابتزاز نووي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز، اليوم: ” لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية، مطالبًا بضرورة مواجهة الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة”.

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