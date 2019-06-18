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9,7 مليار نسمة.. عدد سكان الأرض في 2050 نصفهم بـ9 دول

9,7 مليار نسمة.. عدد سكان الأرض في 2050 نصفهم بـ9 دول
http://almnatiq.net/?p=741624
المناطق - وكالات

توقّع تقرير للأمم المتحدة أن يزداد عدد سكان العالم ليصل الى 9,7 مليار نسمة عام 2050 مقارنة ب7,7 مليار نسمة اليوم، مع تضاعف سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية.

ومن المرجّح أن ينمو عدد السكان الى 11 ملياراً بحلول العام 2100، وفق تقرير “التوقعات السكانية العالمية” الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

ويرسم التقرير صورة لمستقبل تشهد فيه بلدان عدّة ارتفاعاً في عدد السكان مع ازدياد معدلات أعمار مواطنيها، بينما يتباطأ معدل النمو العالمي للسكان وسط انخفاض معدّلات الإنجاب.

وبحلول عام 2050، سيتركز أكثر من نصف النمو السكاني العالمي في تسع دول فقط هي الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة.

وفي المقابل ستشهد الصين، أكبر دولة من حيث عدد السكان، انخفاضاً في عدد سكانها بنسبة 2,2 بالمئة، أي بنحو 31,4 مليون نسمة بين عامي 2019 و2050.

وبالإجمال فقد شهدت 27 دولة انخفاضاً بنسبة واحد بالمئة على الأقلّ في عدد سكانها منذ عام 2010 بسبب انخفاض معدلات الولادة.

ويورد التقرير أيضاً أنّ عدد الوفيات يفوق عدد المواليد الجدد في بيلاروسيا واستونيا والمانيا والمجر وايطاليا واليابان وروسيا وصربيا وأوكرانيا، ولكن سيتم تعويض نقص السكان بتدفّق المهاجرين إلى هذه الدول.

أما معدّل الولادات العالمي الذي انخفض من 3,2 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى 2,5 عام 2019، فسيواصل انخفاضه الى 2,2 عام 2050.

وهذا المعدل قريب من الحدّ الأدنى ل2,1 ولادة اللازمة لضمان تجدّد الأجيال وتجنّب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل.

ويتوقّع التقرير أيضاً ازدياد معدّل مأمول الحياة بشكل عام، بما في ذلك في البلدان الفقيرة حيث هو الآن أقلّ بسبع سنوات من المعدّل العالمي.

ويتوقّع أن يصل معدّل مأمول الحياة إلى 77,1 عاماً بحلول 2050، مقابل 72,6 عاماً حالياً، علماً بأنّه كان 64,2 عاماً في 1990.

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