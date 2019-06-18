دوري أبطال آسيا .. 8 أندية من نفس البلد يتواجهون في منافسات دور الـ 16

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تعود منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 غدا ضمن لقاءات دور الـ16 ، التي تتميز بمواجهات قوية من نفس البلد .

وفي شرق القارة ، يخوض كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب مواجهة أمام مواطنه سانفريس هيروشيما غدًا ، فيما يلتقي الثنائي الصيني غوانغزهو إيفرغراند وشاندونغ لونينغ .

وفي غرب القارة سيكون لقاء مثير بين الأندية السعودية الرياض وجدة من خلال الغريمين الهلال والأهلي في السادس من اغسطس ، ويلتقي أيضا في غرب آسيا الفريقان القطريان السد والدحيل .

وكانت منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا انتهت بتأهل الأندية السعودية الأربعة إلى دور الـ16 الذي سيقام خلال شهر أغسطس المقبل .

وتأهل النصر عن المجموعة الأولى محتلاً المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، وسيواجه فريق الوحدة الإماراتي “متصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة ، فيما سيخوض الاتحاد السعودي “وصيف المجموعة الثانية “برصيد 11 نقطة مواجهته أمام ذوب آهن الإيراني “متصدر المجموعة الأولى “برصيد 12 نقطة , حيث سيقام الذهاب يوم الاثنين 5 أغسطس .

وقبل إقامة هذه المواجهات، يسترجع موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذاكرة من خلال خمس مرات أخرى، التقت فيها أندية من نفس الدوري المحلي ضد بعضها البعض في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وشهد التوسع في عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وجود دور الـ16 الذي ظهر لأول مرة في البطولة عام 2009، وبعد أن تصدر مجموعته، خاض غامبا أوساكا حامل اللقب مواجهة يابانية خالصة مع مواطنه كاوازاكي فرونتال ، ولعب غامبا من مباراة واحدة في تلك الأيام، وكان لديه ميزة اللعب على أرضه، ودخل الشوط الثاني وهو متقدم بنتيجة 2-1 بعد هدفين من البرازيلي لياندرو دا سيلفا لكن كاوازاكي عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث شكل الهدفين بواسطة رناتينيو وماسارو كوروتسو في الدقائق الـ15 الأخيرة مفاجأة لأصحاب الأرض داخل ستاد أوساكا إكسبو 70، مما أدى إلى خروج المدافع اللقب ، وتم إقصاء كاوازاكي من قبل فريق ياباني آخر هو ناغويا غرامبوس في دور الثمانية، وهي مرحلة لم يتخطها بعد في السنوات التالية.

وفي عام (2011) جمعت المباراة الفاصلة بين نادي الاتحاد البطل مرتين، ضد أقوى منافسيه المحليين والفائز مرتين أيضا ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري نادي الهلال ، بعد فوزه باللقب القاري في عامي 2004 و2005، كان الاتحاد الذي حلّ أيضاً كوصيف في عام 2009، ويهدف إلى الحصول على لقب ثالث تاريخي، وأعطى الهدفين السريعين عن طريق كلاً من نونو أسيس وعبد المالك زيايا في غضون أول 20 دقيقة التقدم للفريق المُضيف بشكل مريح في الشوط الأول، قبل أن يسجل المهاجم البرتغالي أسيس الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب ، وسجل الهلال هدف وحيد من خلال عبد العزيز الدوسري، ولكن بعد فوات الأوان ، في حين أنهى فريق تشونبوك هيونداي موتورز طموحات الاتحاد بنيل اللقب الثالث بإقصائه من الدور قبل النهائي .

وفي عام 2015 مواجهة إماراتية بين العين والأهلي ، وكان الفائز الأول باللقب القاري في شكله الجديد نادي العين عام 2003، وبطل دوري المحترفين الإماراتي هو المرشح للفوز على الأهلي في دبي في دور الـ16 لعام 2015 ، وتم اعتماد نظام الذهاب والإياب في هذا الدور في عام 2013، وبعد انتهاء مباراة الذهاب بدون أهداف، شاهد المشجعون مباراة كلاسيكية في استاد هزاع بن زايد في العين، حيث أعطى الغاني أسامواه شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ ذلك الحين، مع تسجيل أحمد خليل ثنائية مفاجئة وضعت الضيوف في المقدمة بنتيجة 3-1 قبل مرور ساعة على مجريات اللعب. أعطى جيان الأمل للمُضيفين مع بقاء 12 دقيقة على نهاية اللقاء، لكن مع احتياجهم إلى هدفين، كان التأهل من نصيب الأهلي في نهاية المطاف على الرغم من هدف الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطة راشد عيسى .

ووصل الأهلي إلى النهائي، لكنه لم ينجح أن يكون أول بطل للبطولة القارية منذ أن فعلها العين في عام 2003، حيث خسر الفريق القادم من دبي أمام غوانغزهو إيفرغراند بنتيجة 0-1 في مجموع المباراتين.

وفي عام (2016) تم الجمع بين فريقي لخويا والجيش في الدوحة في دور الـ16 من البطولة القارية عام 2016، الناديان اللذان اندمجا لاحقاً وشكلا نادي الدحيل الحالي ، حيث فاز الجيش في مباراة الذهاب من خلال تحقيق فوز صريح بنتيجة 4-0 على أرضه ، وفي لقاء الإياب يفوز لخويا بنتيجة 4 -1 ، ومع ذلك تأهل الجيش لدور الثمانية، حيث تغلب على النصر الإماراتي قبل أن يخرج على يد العين في الدور قبل النهائي .

وعن لقاء 2018 تقابل الفريقان الصينيان غوانغزهو وتيانجين في مباراة الذهاب لتنتهي بلا أهداف ، وفي الإياب يتعادلان أيضا 2-2 ، ومن المثير للدهشة أن غوانغزهو كان لديه 31 محاولة نحو الهدف مقارنة بأربعة فقط لتيانجين على مدار 90 دقيقة سجل من خلالها هدفين ، لكن الفريق المُضيف غوانغزهو لم يتمكن من العثور على الهدف الثالث الحاسم حيث تمسك فريق تيانجين بالتعادل وببطاقة التأهل إلى دور الثمانية، لكنهم خسروا أمام كاشيما انتليرز الفائز باللقب في نهاية المطاف .