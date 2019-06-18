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علماء يكشفون سر “العيون الحزينة” لدى الجراء

علماء يكشفون سر “العيون الحزينة” لدى الجراء
http://almnatiq.net/?p=741635
المناطق - وكالات

يعشق الكثير من الأشخاص الحيوانات الأليفة، خاصة جراء الكلاب الصغيرة، والتي كشفت دراسة جديدة السبب وراء أحد الصفات التي تعلق البشر بها، وهو “عيونها الحزينة”.

وقال باحثون في دراسة نشرت، الاثنين، في مجلة “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم”، إن السبب وراء شكل “العيون الحزينة” للجراء هو البشر أنفسهم، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

وأوضحت الدراسة أن “آلاف السنين من التعايش مع البشر، شجعت الكلاب على تطوير عضلة تسمح لها برفع حواجبها كي تبدو أعينها مثل عيون الأطفال”.

وأشار العلماء الذين شاركوا في الدراسة إلى أن هذه العضلة غير موجودة في الذئاب، أسلاف الكلاب.

ويعتقد الباحثون أن الكلاب تستخدم هذه العضلة للتواصل مع البشر، وربما استعطافهم كي يقدموا لها الطعام أو يمنحوها بعض الدفء والعناية، أو حتى ليصحبوها في نزهة للخارج.

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