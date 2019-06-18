بدء مرحلة البناء في «القدية» خلال أشهر

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قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار؛ إن الشركة ستنتقل خلال الأشهر المقبلة إلى مرحلة البناء في المشروع، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على استكمال بناء مركز الزوار الذي سيتم افتتاحه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال رينينجر: “نقوم هذا العام باستكمال خططنا، وإنجاز الأعمال الأولية في الموقع، وفي الأشهر المقبلة سننتقل إلى مرحلة البناء”.

وأكد وفقا لـ”الاقتصادية” أن مركز الزوار، تم تصميمه من أربعة مبانٍ منفصلة، بهدف جذب المستثمرين والشركاء المحتملين بحلول نهاية هذا العام، مضيفا: “سنشهد زيادة كبيرة في أعمال البناء في الموقع ونحن نعمل لنكون جاهزين لموعد الافتتاح للمشروع بعد نحو أربع سنوات من الآن”.

وقال رينينجر: “كجزء من جهودنا لبناء القدرات وتطوير المواهب السعودية فإننا نتعاون مع هيئات وشركات محلية ودولية لإطلاق مِنَح دراسية وبرامج تدريب. وأطلقنا أخيرا برنامج تدريب مسك القدية الذي سيمنح 12 شابا سعوديا فرصة العمل إلى جانب خبراء من جميع أنحاء العالم في المشروع”.