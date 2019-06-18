30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف

30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف

أبرز المواد
“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

أبرز المواد
بدء مرحلة البناء في «القدية» خلال أشهر

بدء مرحلة البناء في «القدية» خلال أشهر

أبرز المواد
الأمم المتحدة: مساعدات غذائية جديدة لـ 800 ألف شخص شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة: مساعدات غذائية جديدة لـ 800 ألف شخص شمال غرب سوريا

أبرز المواد

بدء مرحلة البناء في «القدية» خلال أشهر

بدء مرحلة البناء في «القدية» خلال أشهر
http://almnatiq.net/?p=741663
المناطق - الرياض

قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار؛ إن الشركة ستنتقل خلال الأشهر المقبلة إلى مرحلة البناء في المشروع، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على استكمال بناء مركز الزوار الذي سيتم افتتاحه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال رينينجر: “نقوم هذا العام باستكمال خططنا، وإنجاز الأعمال الأولية في الموقع، وفي الأشهر المقبلة سننتقل إلى مرحلة البناء”.
وأكد وفقا لـ”الاقتصادية” أن مركز الزوار، تم تصميمه من أربعة مبانٍ منفصلة، بهدف جذب المستثمرين والشركاء المحتملين بحلول نهاية هذا العام، مضيفا: “سنشهد زيادة كبيرة في أعمال البناء في الموقع ونحن نعمل لنكون جاهزين لموعد الافتتاح للمشروع بعد نحو أربع سنوات من الآن”.
وقال رينينجر: “كجزء من جهودنا لبناء القدرات وتطوير المواهب السعودية فإننا نتعاون مع هيئات وشركات محلية ودولية لإطلاق مِنَح دراسية وبرامج تدريب. وأطلقنا أخيرا برنامج تدريب مسك القدية الذي سيمنح 12 شابا سعوديا فرصة العمل إلى جانب خبراء من جميع أنحاء العالم في المشروع”.

روابط ذات صلة

30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف

30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف
“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة
الأمم المتحدة: مساعدات غذائية جديدة لـ 800 ألف شخص شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة: مساعدات غذائية جديدة لـ 800 ألف شخص شمال غرب سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*