“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

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“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

“المياه الوطنية”: 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة
http://almnatiq.net/?p=741664
المناطق - الرياض

في ظل استمرار شكاوى العملاء من الارتفاع الكبير في فواتير المياه، قالت شركة المياه الوطنية إن متوسط فاتورة المنازل في السعودية وبعد دراسات أجرتها الشركة بلغ 268 ريالا في 2018 و223 ريالا في 2019.
وأكد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الفجوة بين قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية تقترب من 35 في المائة، وهناك تطور كبير في قطاع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية تمثل في رفع عدد المستفيدين من خدمات المياه في المملكة، وخدمات الصرف الصحي.
وقال المهندس الموكلي خلال لقاء هو الأول له مع الإعلاميين عقد في الرياض أمس الأول إن عمليات تصحيح الفوترة التي تمت خلال السنوات الماضية وتصحيح التسعيرة، أسهمت في رفع مستوى ترشيد المياه في المملكة بنسبة كبيرة.
وأضاف أن الشركة لا تتقاضى إلا 30 في المائة من تكلفة إنتاج وتوزيع وتوصيل المياه إلى المستفيدين الأفراد، مؤكدا في هذا الصدد أن شركة المياه الوطنية ليست شركة جباية.
وشدد رئيس شركة المياه الوطنية أن هناك معالجات كبرى تجريها الشركة في القطاع وعدد كبير من المبادرات، التي ستسهم في إحداث تحول نوعي في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا في هذا الإطار على أن الشركة لم تبلغ بعد مرحلة الرضا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات لكل العملاء وبأعلى جودة، لكنهم يعلمون على ذلك، بحسب “الاقتصادية”.

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