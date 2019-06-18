30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف

30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف

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30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف

30 مليار دولار خسائر «هواوي».. تراجع المبيعات أكثر من النصف
http://almnatiq.net/?p=741665
المناطق - الرياض

أكدت وكالة «بلومبيرغ» أن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية تستعد لتراجع يتراوح ما بين 40-60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية. وقالت تقارير علمية إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف «أونر 20»، أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج لبيعه في مناطق بأوروبا، بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو الجاري. وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليونا و60 مليون هاتف محمول هذا العام. وقالت بلومبيرغ إن هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية في الصين في 2019، من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج. ولم تعلق الشركة على ذلك، ويبدو أن نيتها توجيه التركيز على السوق الصينية الضخمة باعتبارها خيارا منطقيا وذكيا، أملا في إخراج الشركة من أسر القيود الأمريكية، ويعوض خسائرها المؤكدة والتي ستبلغ نحو 30 مليار دولار بحسب مؤسسها رن تشنغ في.

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