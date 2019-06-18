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مدير شرطة منطقة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة منطقة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=741689
تبوك - علي العميري:

قلّد مدير شرطة منطقة تبوك العميد إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه عدداً من الضباط رتبتهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم وهم :
ملازم أول عبدالإله بن عواز العتيبي ، ملازم أول مصعب بن دخيل الله الشرابي ، ملازم أول نائف بن سعيد البلوي، ملازم أول امين بن حامد الجهني ، ملازم أول عادل بن حسن الشامي ، ملازم أول سالم بن مشعل العتيبي ، ملازم أول عبدالله بن عفنان الحويطي ، ملازم أول عبدالله بن فهد العنزي .
وهنأ العميد الزبن الضباط المرقَّين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.
من جهتهم عبّر الضباط المترقون عن اعتزازهم بهذه الثقة، سائلين الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية حافزاً لهم لتقديم المزيد من العطاء.

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