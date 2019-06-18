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أمير منطقة جازان يعزي أسرة الأمير محمد بن متعب آل سعود

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أمير منطقة جازان يعزي أسرة الأمير محمد بن متعب آل سعود

أمير منطقة جازان يعزي أسرة الأمير محمد بن متعب آل سعود
http://almnatiq.net/?p=741699
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود – رحمه الله –.
وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي و أسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

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