أمير منطقة جازان يعزي أسرة الأمير محمد بن متعب آل سعود

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود – رحمه الله –.

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي و أسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .