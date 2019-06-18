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مدير شرطة منطقة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة منطقة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة تبوك

مدير شرطة منطقة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة منطقة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=741702
تبوك - علي العميري
قلّد مدير شرطة منطقة تبوك العميد إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه عدداً من الضباط رتبتهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينهم بشرطة المنطقة وهم :
الملازم عبدالعزيز بن عويد الحبيشي ، الملازم أحمد بن رشيد الكبيدي ، الملازم أحمد بن عوده البلوي، الملازم فارس بن عبدالوهاب الحربي ، الملازم صالح بن داحم الزبالي ، الملازم نجم بن عبدالله السناني ، الملازم خالد بن فالح الجهني ، الملازم اركان بن غازي شتيوي ، الملازم خالد بن سعيد الزهراني ، الملازم يحي بن فيصل العبدلي ، الملازم علي بن لاحق عسيري ، الملازم نواف بن سليمان الحويطي .
وهنأ العميد الزبن الضباط المعينين على ثقة ولاة الأمر متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية.
من جهتهم عبّر الضباط المعينين عن سعادتهم وامنتانهم بثقة ولاة الأمر حفظهم الله داعين الله سبحانة وتعالى أن يكونوا على قدر هذه الثقة الغالية وعند حسن الظن بهم.

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