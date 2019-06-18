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رئيس مركز المدار البيئي.. الحازمي : معايير الهيئة الملكية ساهمت بشكل كبير في المحافظة على صحة البيئة

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رئيس مركز المدار البيئي.. الحازمي : معايير الهيئة الملكية ساهمت بشكل كبير في المحافظة على صحة البيئة

رئيس مركز المدار البيئي.. الحازمي : معايير الهيئة الملكية ساهمت بشكل كبير في المحافظة على صحة البيئة
http://almnatiq.net/?p=741705
المناطق - الدمام
أكد الدكتور أحمد الحازمي الرئيس التنفيذي لمركز المدار البيئي والمتحدث الرئيس في احتفالية يوم البيئة العالمي 2019 م التي اختتمت فعالياتها مؤخراً تحت شعار( دحر تلوث الهواء )إن معايير الهيئة الملكية بالجبيل للاستدامة البيئية ساهمت بشكل كبير وملحوظ في المحافظة على صحة البيئة بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بشكل أعلى من بقية مدن العالم لوجود أنظمة صارمة لحماية ومراقبة البيئة ونسب عالية لتدوير المياه ومعالجتها وتدوير النفايات الصناعية بما يجعلها عنصر اقتصادي مهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز المدار البيئي أن الهيئة الملكية بالجبيل قامت بمبادرة جميلة بينها وبين بقية الشركات بتكوين لجنة للاستدامة والتكامل الصناعي التي تجمع ما بين استدامة بيئية وتنمية صناعية مستمرة من شأنها أن تحقق استمرار المواءمة بين الصناعة والبيئة.

وكان المتحدث الرئيس الدكتور أحمد الحازمي قد ألقى كلمة خلال احتفالية يوم البيئة العالمي أكد فيها على أنه يجب على الهيئة الملكية بالجبيل أن تفخر بتطبيقها لأعلى المعايير البيئية للمراقبة التي أدت إلى استدامة صحة البيئة وجودة ونقاء الهواء.

وأشار الحازمي إلى أن مؤشرات الازدهار البيئي هي كالأنظمة المطبقة للمراقبة والحفاظ على استدامة صحة البيئة والبرامج البيئية وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية بالحفاظ على البيئة.

وأضاف الحازمي أن بعض العناصر المتعلقة بجودة وصحة الهواء هي الانتاجية والوصول إلى مرحلة استدامة بيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المكتسبة من البيئة .

وشارك المتحدث الرئيس الحضور ببعض الامثلة على مساهمة الهيئة الملكية بالجبيل على المساعدة بتخفيض نسب انبعاثات الرصاص الناتج من انشطة النقل العام مثل المركبات في كافة مدن المملكة عن طريق استخدام مادة MTBE في الوقود بديلا للرصاص وهو احد منتجات الشركات العاملة بمدينة الجبيل الصناعية .كما ساهمت الهيئة الملكية بالجبيل في على المساعدة بتخفيض نسب انبعاثات ثاني اكسيد النتروجين الصادرة من انشطة النقل العام مثل الشاحنات والحافلات في كافة مدن المملكة عن طريق استخدام مادة ADBLUE مع وقود الشاحنات (الديزل ) .

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز المدار البيئي إلى أن البنك الدولي يشجع الدول على المحافظة على جودة الهواء لأنه سبب جاذب للاستثمارات الأجنبية وأن من أكبر المعضلات التي نواجها في وطننا هو التصحر الذي يجب أن يحل عبر تأزر المجتمع من خلال اطلاق المبادرات التي تهدف إلى مكافحة التصحر وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة كمبادرة الحزام الأخضر التي أطلقت في مدينة تبوك.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الحازمي يمتلك أكثر من 30 عاماً من الخبرة في كل من القطاعين العام والخاص وهو خبير في البيئة والنظم الصناعية والصحة العامة والتنمية المستدامة حيث أنه قام خلال ممارسته العملية بتطوير أبحاث متعلقة بالطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة .

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