الكرملين يحذر من نشوب حرب في الشرق الأوسط

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http://almnatiq.net/?p=741723
المناطق - وكالات

دعت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة للتخلي عما وصفته بالخطط الاستفزازية لنشر مزيد من القوات في الشرق الأوسط، وإلا جازفت بنشوب حرب مع إيران.

وجاءت التصريحات الروسية على لسان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي لوكالات أنباء روسية، على خلفية إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، الاثنين، عن عزم واشنطن إرسال حوالي ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لأغراض دفاعية.

ولفت ريابكوف إلى أن القرار النهائي بشأن تعزيز القوات الأميركية في المنطقة لم يتخذ بعد، وبالتالي “لا يوجد شيء إلا تسريبات أولية وإشارات علنية ما، لكن على ما يبدو فإن الأمر حقا يقود إلى تعزيز القوات والمعدات العسكرية الأميركية في المنطقة”.

وأضاف: “هذا ما يثير قلقا جديا لدينا. ليس فقط من ناحية الواقع الواضح بأن تمركز القوات والمعدات الكبيرة يزيد من مخاطر الصدام وتصعيد التوتر غير المرغوب فيه، بل ومن وجهة نظر غياب فهم واضح لدينا بشأن ما الذي يريد مسؤولون في واشنطن تحقيقه”.

وتحدث ريابكوف عن محاولات أميركية مستمرة لزيادة الضغوط النفسية والاقتصادية والعسكرية على إيران. واعتبر أن “مثل هذه الممارسات مستفزة، ولا يمكن تقييمها إلا كمنهج متعمد يهدف إلى التمهيد لنشوب حرب”.

ومن جهة أخرى، حذّرت الصين، الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة نشر ألف جندي إضافي في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر مع إيران قد يفتح الباب أمام كل الشرور في العالم.

وحض وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، كذلك طهران على عدم التخلي “بهذه السهولة” عن الاتفاق النووي المبرم في 2015 بعدما أعلنت طهران أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتباراً من 27 حزيران/يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق.

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