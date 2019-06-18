أمانة الاحساء .. 7,2 ملايين للمرحلة الثالثة بمشروع منتزه المغامرات وساحات للرالي في ” الرابعة “

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كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن انه وضمن خطط الأمانة المرحلية لانجاز اعمالها بمشروع منتزه جبل الشعبة ” شمال – شرق الواحة ” تم توقيع عقد في الاشغال العامة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تتركز في ( الاعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات ، تركيب العاب المغامرات ، تجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية ) ، مضيفاً ان خطوات البدء في اعمال مرحلة المشروع والانجاز خلال المدة المقررة لذلك جارية في الفترة الحالية ، وان الكلفة الاجمالية لعقد تنفيذ المرحلة بلغت 7224657 ( سبعة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ) ريالاً .

وأوضح الملحم انه سيتم طرح المرحلة الرابعة من مشروع المنتزه للتنفيذ خلال الفترة القادمة والتي ستتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة من بينها (مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي ،موقع لسباقات المركبات الرملية ،جسور مشاة تعبر الشلالات ، مواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات ، ممرات مشاة ومناطق مظللة ، موقع لعربات الطعام food” truck ” ،تسويرالمنتزة بنباتات تسلق ، انشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لاتعيش بالمناطق الحاره ، توفير نظام تبريد للاجواء خاصة في فصل الصيف ) .

ولفت الملحم الى ان المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تم من خلالهما انجاز عناصر عدة وتضمن ذلك تنفيذ ( ساحات تزلج جبلية ، مظلات للجلوس ، ساحات خاصة بإقامة الفعاليات والاكشاك المؤقتة للمناسبات العامة ، مجاميع العاب الأطفال ، ممرات المشاة ، تنفيذ اعمال زراعية ومسطحات خضراء، تركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمنتزه ،مواقف للمركبات ، التلفريك المعلق والذي يبلغ طول مساره “1500متر” مكون من ثلاث محطات ، بحيرتين سُفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف مترمربع وشلالين بطول يُقدر بحوالي 1100 متر على شكل تضاريس الجبل ، 3 جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 – 320 متر طولي ، الحبل الطائر (sky rope) ،أبار مياه جوفية ، دورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل ) .

وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – للدعم والاهتمام اللامحدود بالقطاعات كافة ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء والتي حرصت على تعزيز أولوياتها وخططها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.