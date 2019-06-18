القبض على ميشال بلاتيني بقضية استضافة قطر كأس العالم

المناطق - وكالات

أفاد مصدر قضائي لوكالة رويترز بإلقاء القبض على ميشال بلاتيني، لاعب الكرة الفرنسي والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن المصدر أن القبض على بلاتيني جاء لاستجوابه في تحقيق بشأن منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

كذلك، كشفت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في ظل تحقيقات شبه الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وكان بلاتيني، نجم وقائد المنتخب الفرنسي السابق، قد تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) في عام 2007، وظل في المنصب حتى عام 2015، عندما أوقف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بقرار من لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل قضية فساد.

وذكرت صحيفة “ميديا بارت” الإلكترونية الفرنسية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلاتيني صباح اليوم ضمن القضية المتعلقة بشبهات الفساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022، وتردد أنه جرى نقله إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وسبق أن أشار جوزيف بلاتر، رئيس “فيفا” السابق، إلى أن بلاتيني ونيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا الأسبق، كانا خلف منح قطر تنظيم المونديال، وكشفت تقارير إعلامية بعد ذلك عن وجود اتفاقيات بين الطرفين مقابل التصويت لمصلحة الملف القطري في ديسمبر 2010.