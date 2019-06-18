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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا
http://almnatiq.net/?p=741763
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً اللواء علي المنتشري .
وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
من جهته قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.
كما استقبل سموه، اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقاً بمناسبة تقاعده، مثمناً له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، فيما قدّم اللواء المطرفي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.

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