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أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=741766
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري  والذي اطلع سمو امير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها ،ونسب الانجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال مشيدًا سموه بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة ، ومنوهًا بما يحظى به قطاع  البيئه والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحضى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه يحفظه الله

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