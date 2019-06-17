الكلية التقنية بنجران تحقق المركز الثاني بالقائمة الماسية في تفعيل أكاديمية سيسكو العالمية على مستوى المملكة

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حققت أكاديمية سيسكو بالكلية التقنية بنجران المركز الثاني في قائمة التميز الماسية على مستوى الكليات التقنية بالمملكة بجهود قائد النجاح المشرف على الأكاديمية عضو هيئة التدريب عبد الله بن زايد آل منصور، حيث تعتبر “سيسكو” الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الشبكات ويتم من خلال الأكاديمية تدريب عدد من متدربي الكلية.

وأعرب عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي الصقري عن سعادته لتحقيق هذا الإنجاز، الذي جيره لجميع منسوبي الكلية بشكل عام ولأكاديمية سيسكو بالكلية بشكل خاص ممثلة بمشرف الأكاديمية على الجهود الكبيرة في تطوير العملية التدريبية من خلال أكاديمية عالمية متخصصة.

من جانبه قدم رئيس مركز التدرب الإلكتروني والمشرف على الأكاديميات بالكلية المهندس علي بن عبدالله الضلعي شكره لمركز التدرب الإلكتروني بديوان المؤسسة على منح الكلية الفرصة للاستفادة من الشراكة مع أكاديمية سيسكو العالمية ودعمها المستمر وكذلك لعمادة الكلية على تهيئتها الجو المناسب لعمل الأكاديمية وجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

يذكر أن سيسكو أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهادفة للاحترافية في التدريب وفق أعلى الأسس العلمية والتدريبية وعلى أحدث التقنيات الحديثة وإعداد الكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والشبكات وتعزيز مهارات المتدربين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.