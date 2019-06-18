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” إتمام ” وأمانة عسير يستعدان لربط إصدار رخص البناء الكترونيا

” إتمام ” وأمانة عسير يستعدان لربط إصدار رخص البناء الكترونيا
http://almnatiq.net/?p=741776
المناطق - أبها

 عقد مركز خدمات المطورين ” إتمام ” يوم أمس اجتماعه التحضيري لربط إصدار رخص البناء الكترونيا بالتعاون مع أمانة منطقة عسير وذلك في مقر الأمانة في مدينة أبها.

بحضور مدير تقنية المعلومات في الأمانة المهندس سامي المالكي ومدير إدارة تقنية المعلومات في إتمام المهندس يحيى الزهراني ومدير إدارة التواصل الاستاذ ياسر الزهراني ومدير قسم العمليات في المنطقة الغربية المهندس تامر غازي مختار.

وناقش الاجتماع أهمية الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء وما يمثله من خطوة هامة ونقلة نوعية في تطور الخدمات الالكترونية المقدمة لقطاع التطوير العقاري، والآلية المناسبة لربط الخدمة وتفعيلها وتعزيز التعاون بين المركز والأمانة.

وتعد خدمة إصدار رخص البناء الكترونيا أحد الخدمات التي يهدف مركز خدمات المطورين “إتمام” إلى التعاون فيها مع الجهات الحكومية المعنية من خلال الربط الالكتروني عبر نظام “إتمام” لضمان تقديم خدمة تواكب تطلعات المطور العقاري وترتقي بنوعية التسهيلات لتطور القطاع .

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