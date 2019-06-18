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العمودي : اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف وتعويض المستفيدين بأثر رجعي

العمودي : اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف وتعويض المستفيدين بأثر رجعي

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العمودي : اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف وتعويض المستفيدين بأثر رجعي

العمودي : اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف وتعويض المستفيدين بأثر رجعي
http://almnatiq.net/?p=741779
المناطق - واس

اعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية .
أعلن ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، مبينًا في تصريح له اليوم أن الصندوق أجرى تعديلات وتحسين على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.
وأوضح أن أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، مفيدًا أنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.
وقال خالد العمودي : جرى اعتماد 14 ألف ريال حداً أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100 %، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.
وأضاف أن مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري, مشيراً إلى أن الصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100 % بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.
وأفاد أن الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية هو زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين، داعيًا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري أو عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2GsIC4w

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