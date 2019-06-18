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أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

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أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية

أمانة عسير تواصل جهودها في إزالة الاكشاك العشوائية
http://almnatiq.net/?p=741782
المناطق - أبها

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة الاكشاك و البسطات المخالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال اليومين الماضيين إزالة عدد من الاكشاك و البسطات العشوائية والمخالفة بمدينة أبها .

 و جاءت الإزالة بسبب عشوائية الاكشاك التي شوهت المظهر العام ، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير ممثلة في إدارة التراخيص و الرقابة الشاملة  قد أزالت أيضا عدد من الا كشاك و البسطات المخالفة ، و ذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة و وسائل السلامة .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

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