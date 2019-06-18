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أمانة عسير تستقبل زوار المنطقة بالورود

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أمانة عسير تستقبل زوار المنطقة بالورود

أمانة عسير تستقبل زوار المنطقة بالورود
http://almnatiq.net/?p=741785
المناطق - أبها

استقبلت أمانة منطقة عسير الزوار و السياح القادمين الى مدينة أبها عبر الرحلات الدولية و الإقليمية بمطار أبها و ذلك بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن استقبال الأمانة للزوار و السياح القادمين عبر مطار أبها جاء تفعيلا لمبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار ” مرحبا ألف في عسير ” و التي أطلقها مؤخر ا سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ا لصيف هذا العام .

مشيرا الى انه قد بدأ تفعيل مبادرة استقبال الزوار مساء يوم أمس من خلال استقبال القادمين إلى المنطقة عبر الرحلات الدولية و المحلية بالترحاب وتقديم الهدايا والورود بما يعكس الصورة الإيجابية للمنطقة .

فيما عبر المسافرون عن سعادتهم نظير هذه المبادرة و ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فور وصولهم لمطار أبها مما يدل على الروح التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن الكريم الذي دائما ما نجده يحرص على إضفاء جو السعادة والأنس على وجوه الاخرين .

 

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