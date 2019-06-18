“هيئة السياحة” تُنفذ 700 جولة تفتيشية استعداداً لموسم الطائف 2019

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بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف، بتنفيذ خطتها الرقابية الموجهة لقطاع الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشه والنزل السياحية، عبر قيامها بتنفيذ 700 جولة تفتيشيه لهذه المنشآت، وذلك استعداداً لموسم الطائف الذي ينطلق مطلع شهر أغسطس 2019 ويستمر لمدة 30 يوماً.

وتهدف الجولات الرقابية التي تعكف عليها الهيئة، إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي ومعالجة المخالفات المرتكبة حال وجودها، إلى جانب زيادة وعي المستثمرين حول أبرز المخالفات المرتكبة، وأفضل الطرق لتحسين جودة الخدمة المقدمة للنزلاء والسياح على حد سواء.

وتأتي هذه الخطة في إطار التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، إضافة إلى تتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين، وبالتالي معالجتها والتعامل معها وفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية.

وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظه الطائف، أن العمل جارٍ على تكثيف الجهود الرقابية خلال هذه الفترة، للاطلاع على التزامات المنشآت السياحة المختلفة وما عليها من واجبات، وما يترتب عن ذلك من مخالفات وإجراءات نظامية، حيث تهدف هذه الحملات لخدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمحافظه، والتأكد من جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار خلال هذا الموسم.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالقطاع عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم “19988”.