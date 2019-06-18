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أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية

أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية
http://almnatiq.net/?p=741797
الرياض - فلاج الشعيفاني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك يرافقه عدد من مسؤولي الشركة.
واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير لإنجازات شركة “سار” على مستوى النقل بالقطارات، كما استمع سموه إلى شرح موجز عن ذلك قدمه الدكتور المالك.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بما يحظى به قطاع النقل من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي سيعزز مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية، وسيشكل دعماً للمدن والمناطق التي تمر بها الشبكة الحديدية ويقدم لها خدمات شتى في سبل النقل.
من جانبه أعرب الدكتور المالك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، على متابعته الدائمة لأعمال الشركة في المنطقة وتوجيهات سموه ودعمه المستمر لتذليل العقبات التي قد تعترض سير أعمال الشركة كافة.

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