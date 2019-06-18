قررنا المبيت في «الدواسر» .. ونحمل رسائل مهمة عن جنودنا البواسل «السعودية بالدباب» تصل وادي الدواسر .. الشريف : رحلتنا حول المملكة لاكتشاف وطننا الغالي

وادي الدواسر - فالح الدوسري

– بلدنا جميل أدعو جميع الشباب الى اكتشافه بأنفسهم والسفر حوله

– نخطط لشيء كبير وحدث مهم لبلدنا ولن نكشف عنه الآن

– وادي الدواسر محطة مهمة بأهلها الكرام لذلك قررنا ان نقضي ليلتنا فيها

– نحمل رسائل مهمة عن ابطالنا في الحد الجنوبي

– الاعاقة ليست نهاية الحياة ويستطيع الفرد استثمارها لخلق للأفضل

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ضابط سابق تعرض لحادث مروري تسبب له في اعاقة اقعدته عن الحركة وغيرت مسار حياته ، لكنها لم تدخل في نفسه العجز أو الاستكانة سرعان ما نهض بعزمٍ وقوة ، ليواصل مسيرة حياته غير آبه بما لحق به من أذى جسدي ليكون سفيراً للأشخاص ذوي الاعاقة وليصبح عضواً بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومدرباً معتمداً ، الى جانب نشاطاته الاخرى ، أخيراً تبنى مبادرة مع مجموعة من الشباب السعودي باسم (السعودية بالدباب) وتهدف الى القيام بجولة في مختلف المدن والمحافظات السعودية للتعريف بالوطن الغالي ورافعين راية التوحيد وصل الى محافظة وادي الدواسر مساء الأمس (الاثنين ) وكان معه هذا الحوار الخفيف والى التفاصيل:

أولا : البطاقة التعريفية

الاسم: محمد الشريف كنت ضابط وتعرضت للإصابة في حادث مروري قبل 11 عاماً ، وأعمل عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومدرب لمهارات الكرسي المتحرك والرياضات الخاصة بالكرسي المتحرك.

الهدف من الرحلة؟

نحن مجموعة من الشباب رغبنا في عمل شيءً مهم لبلدنا ونعمل الان في الترتيب لشيء وحدث كبير جداً لايمكننا الآن التصريح به ، ولكن في المرحلة الحالية هدفنا هو القيام بجولة على المملكة العربية عن طريق ( الدباب) والالتقاء بالشباب.

هل قمت برحلة مماثلة من قبل وماهو خط سير الرحلة ؟

في الواقع لم أقم برحلة مماثلة من قبل هذه أول رحلة لي بهذا الخصوص ، وخط سير الرحلة سيكون حول المملكة ككل ليس لدينا خط سير مرسوم بصورة واضحة ولكن حسب حالة الطقس والأجواء ، انطلقنا من الرياض مرورا بعدة محافظات وقررنا المبيت في محافظة وادي الدواسر وهي محطة مهمة والتحية لأهلها الكرام.

خلال رحلتك حول المملكة هل تحمل رسائل حول أبطالنا في الحدود؟

“يٌجيب بعد أن يتنهد تنهيدة طويلة” ، أبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي وكافة حدود المملكة هم في قلوبنا قبل كل شيء ، ولولا الله ثم قيادتنا الرشيدة وهم من خلفها لما تمتعنا بهذا الأمن والأمان ونحن نتجول حول المملكة بـ (الدباب) ، ونحمل رسائل مهمة نوصلها لجميع الشباب الذين نلتقيهم بأن نحافظ على وحدتنا خلف قيادتنا الرشيدة.

بحكم تعرضك لإصابة غيرت مسار حياتك ، ماهي الرسائل التي توجهها للشباب الذين تعرضوا للإعاقة؟

رسالتي لهم أن الإعاقة الجسدية ليست نهاية الحياة ، ويمكنك استثمارها وان تجعل منها انطلاقة جديدة في حياتك ، وكذلك لنا أمثلة كثيرة لشباب اصبحوا أفضل مما كانوا عليه قبل اصابتهم.

ما رأي الناس الذين قابلتهم في خط سيرك ؟

أنا مستمتع جدا بهذه الرحلة ، وكذلك الناس ومن قابلتهم في الطريق من مواطنين ومقيمين مرحبين بهذه المبادرة ومشجعين لنا.

من الذي شجعك للقيام بالرحلة؟

حبي لوطني.

كلمة أخيرة ؟

كلمة أخيرة لكل شخص يقرأ هذا الحوار ، بلدنا جميل تعرفوا عليه ، ابحثوا عنه بأنفسكم بادروا بالسفر وبإذن الله ستجدون المتعة.