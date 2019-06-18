احدث الأخبار

المملكة تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يرعى انطلاق أعمال مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات الشرقية المعين
أبرز المواد
 وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تعقدان ورشة لمناقشة سير أعمال المشاريع بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الدكتور عبدالاله باناجه
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ عبدالرحمن مؤمنة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة الدمام بمناسبة ترقيته إلى رتبة “لواء”
أبرز المواد
 «السعودية بالدباب» تصل وادي الدواسر .. الشريف : رحلتنا حول المملكة لاكتشاف وطننا الغالي
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية
أبرز المواد
 “هيئة السياحة” تُنفذ 700 جولة تفتيشية استعداداً لموسم الطائف 2019
منطقة مكة المكرمة
 أمانة عسير تستقبل زوار المنطقة بالورود
منطقة عسير
المملكة تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي

المملكة تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن نواف يرعى انطلاق أعمال مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يرعى انطلاق أعمال مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات الشرقية المعين

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات الشرقية المعين

أبرز المواد

قررنا المبيت في «الدواسر» .. ونحمل رسائل مهمة عن جنودنا البواسل

«السعودية بالدباب» تصل وادي الدواسر .. الشريف : رحلتنا حول المملكة لاكتشاف وطننا الغالي

«السعودية بالدباب» تصل وادي الدواسر .. الشريف : رحلتنا حول المملكة لاكتشاف وطننا الغالي
http://almnatiq.net/?p=741801
وادي الدواسر - فالح الدوسري

– بلدنا جميل أدعو جميع الشباب الى اكتشافه بأنفسهم والسفر حوله

– نخطط لشيء كبير وحدث مهم لبلدنا ولن نكشف عنه الآن

– وادي الدواسر محطة مهمة بأهلها الكرام لذلك قررنا ان نقضي ليلتنا فيها

–  نحمل رسائل مهمة عن ابطالنا في الحد الجنوبي

– الاعاقة ليست نهاية الحياة ويستطيع الفرد استثمارها لخلق للأفضل
………..

ضابط سابق تعرض لحادث مروري تسبب له في اعاقة اقعدته عن الحركة وغيرت مسار حياته ، لكنها لم تدخل في نفسه العجز أو الاستكانة سرعان ما نهض بعزمٍ وقوة ، ليواصل مسيرة حياته غير آبه بما لحق به من أذى جسدي ليكون سفيراً للأشخاص ذوي الاعاقة وليصبح عضواً بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومدرباً معتمداً ، الى جانب نشاطاته الاخرى ، أخيراً تبنى مبادرة مع مجموعة من الشباب السعودي باسم (السعودية بالدباب) وتهدف الى القيام بجولة في مختلف المدن والمحافظات السعودية للتعريف بالوطن الغالي ورافعين راية التوحيد وصل الى محافظة وادي الدواسر مساء الأمس (الاثنين ) وكان معه هذا الحوار الخفيف والى التفاصيل:

أولا : البطاقة التعريفية

الاسم: محمد الشريف كنت ضابط وتعرضت للإصابة في حادث مروري قبل 11 عاماً ، وأعمل عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومدرب لمهارات الكرسي المتحرك والرياضات الخاصة بالكرسي المتحرك.

الهدف من الرحلة؟

نحن مجموعة من الشباب رغبنا في عمل شيءً مهم لبلدنا ونعمل الان في الترتيب لشيء وحدث كبير جداً لايمكننا الآن التصريح به ، ولكن في المرحلة الحالية هدفنا هو القيام بجولة على المملكة العربية عن طريق ( الدباب) والالتقاء بالشباب.

هل قمت برحلة مماثلة من قبل وماهو خط سير الرحلة ؟

في الواقع لم أقم برحلة مماثلة من قبل هذه أول رحلة لي بهذا الخصوص ، وخط سير الرحلة سيكون حول المملكة ككل ليس لدينا خط سير مرسوم بصورة واضحة ولكن حسب حالة الطقس والأجواء ، انطلقنا من الرياض مرورا بعدة محافظات وقررنا المبيت في محافظة وادي الدواسر وهي محطة مهمة والتحية لأهلها الكرام.

خلال رحلتك حول المملكة هل تحمل رسائل حول أبطالنا في الحدود؟

“يٌجيب بعد أن يتنهد تنهيدة طويلة” ، أبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي وكافة حدود المملكة هم في قلوبنا قبل كل شيء ، ولولا الله ثم قيادتنا الرشيدة وهم من خلفها لما تمتعنا بهذا الأمن والأمان ونحن نتجول حول المملكة بـ (الدباب) ، ونحمل رسائل مهمة نوصلها لجميع الشباب الذين نلتقيهم بأن نحافظ على وحدتنا خلف قيادتنا الرشيدة.

بحكم تعرضك لإصابة غيرت مسار حياتك ، ماهي الرسائل التي توجهها للشباب الذين تعرضوا للإعاقة؟

رسالتي لهم أن الإعاقة الجسدية ليست نهاية الحياة ، ويمكنك استثمارها وان تجعل منها انطلاقة جديدة في حياتك ، وكذلك لنا أمثلة كثيرة لشباب اصبحوا أفضل مما كانوا عليه قبل اصابتهم.

ما رأي الناس الذين قابلتهم في خط سيرك ؟

أنا مستمتع جدا بهذه الرحلة ، وكذلك الناس ومن قابلتهم في الطريق من مواطنين ومقيمين مرحبين بهذه المبادرة ومشجعين لنا.

من الذي شجعك للقيام بالرحلة؟

حبي لوطني.

كلمة أخيرة ؟

كلمة أخيرة لكل شخص يقرأ هذا الحوار ، بلدنا جميل تعرفوا عليه ، ابحثوا عنه بأنفسكم بادروا بالسفر وبإذن الله ستجدون المتعة.

 

روابط ذات صلة

المملكة تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي

المملكة تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي
أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة
الأمير فيصل بن نواف يرعى انطلاق أعمال مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يرعى انطلاق أعمال مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*