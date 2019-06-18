نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة الدمام بمناسبة ترقيته إلى رتبة “لواء”

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة الدمام بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وبارك سموه للواء المغلوث الثقة السامية الكريمة، مؤكداً أن القيادة –أعزها الله- حريصة على تطوير مختلف القطاعات الأمنية، لتواكب التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، مشدداً سموه على أهمية تكثيف الجهود للقضاء على الظواهر السلبية، والحد من الحالات الجنائية، والعمل على تطوير العمل بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الرشيدة –أعزها الله-، متمنياً سموه للواء المغلوث التوفيق.

من جانبه عبر اللواء عبدالعزيز المغلوث، عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما يوليانه من دعم واهتمام لتطوير العمل الشرطي، وتعزيز العمل الأمني في المنطقة الشرقية، سائلاً الله التوفيق لأداء المهمة والأمانة على أكمل وجه.