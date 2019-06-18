أمير جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ عبدالرحمن مؤمنة

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http://almnatiq.net/?p=741811
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى أ. محمد بن عبد الرحمن مؤمنة وإخوته في وفاة والدهم الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن مؤمنة – رحمه الله –.
وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي و أسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .
من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ عبدالرحمن مؤمنة و أفراد أسرته ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

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