أمير جازان يعزي أبناء وذوي الشيخ عبدالرحمن مؤمنة

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى أ. محمد بن عبد الرحمن مؤمنة وإخوته في وفاة والدهم الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن مؤمنة – رحمه الله –.

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي و أسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ عبدالرحمن مؤمنة و أفراد أسرته ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .