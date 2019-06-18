أمير منطقة جازان يعزي أبناء وذوي الدكتور عبدالاله باناجه

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته للدكتور عبدالعزيز بن عبدالاله باناجه وإخوته في وفاة والدهم الدكتور عبدالاله باناجه – رحمه الله –.

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي و أسرة الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الدكتور عبدالاله باناجه و أفراد أسرته ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه.