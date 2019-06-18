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وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تعقدان ورشة لمناقشة سير أعمال المشاريع بالشرقية

وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تعقدان ورشة لمناقشة سير أعمال المشاريع بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=741817
المناطق - الدمام
الدمام – المناطق

افتتح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ورشة مناقشة العمل الخاصة بأعمال سير أعمال مشروعات الأمانة والبلديات المرتبطة، بحضور مستشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور نايف بن وصيل الروقي، ومدير المشاريع بالوزارة الأستاذ محمد الزومان، ووكيل الأمين لشؤون البلديات الاستاذ سعيد بن أحمد شويل، والوكلاء المساعدين وعدد من قيادات الأمانة وممثلي البلديات التابعة والمرتبطة، والتي أقيمت في مقر الأمانة اليوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ.

واستعرض المهندس عصام الملا الورشة المشاريع التابعة للأمانة والبلديات، ونسب الانجاز فيها، والآلية المتبعة في متابعتها، بعدها قدم مدير مكتب إدارة المشاريع بالأمانة المهندس محمد الشمري عرضا عن المشاريع والمبادرات القائمة، عقب ذلك جرى مناقشة المشاريع وما يعترضها من معوقات وعوائق، ليتم بعدها استعراض الآلية التي تستلزم حل وعلاج هذه العوائق.

وساهمت الورشة في استعراض الآلية الخاصة لتذليل بعض العقبات التي ربما تواجه بعض المشاريع سواء الحالية أو المستقبلية وكيفية التواصل في سبيل علاجها وحلها من أجل استمرار هذه المشاريع التنموية في المنطقة.

و أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن مثل هذه الورش التي تعقدها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الأمانات وممثلي البلديات التابعة والمرتبطة بدون أدنى شك تساهم في تذليل العديد من الصعاب والعقبات التي ربما تواجه أي مشروع، وبالتالي ستعود بالنفع على سير عجلة التنمية في المنطقة، وهذا من منطلق حرص الوزارة والأمانة والبلديات في الوصول لأفضل الدرجات في تسيير المشاريع التنموية.

واختتم المهندس الملا حديثه بقوله بالنسبة للمنطقة الشرقية الحمد لله لا توجد فيها كمية مشاريع تعترضها معوقات تعطل سير التنمية، مع الجهود المبذولة في ظل توجيهات ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك ما تحظى به الوزارة من توجيهات ودعم ومتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وحرص ومتابعة مباشرة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير للمشاريع ما يجعل هذه المشاريع في المنطقة تسير وفق ما تم التخطيط له بمشيئة الله عز وجل.

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