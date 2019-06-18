نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات الشرقية المعين

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، اللواء محمد بن سليمان العوفي مدير عام الجوازات بالمنطقة الشرقية السابق، والعميد عويد بن زهزوم العنزي مدير عام جوازات المنطقة الشرقية المعين.

وعبر سموه عن شكره للواء العوفي على ما بذله من جهود خلال فترة عمله، متمنياً للعميد العنزي التوفيق لأداء المهمة على أكمل وجه، منوهاً سموه بما شهده عمل المديرية العامة للجوازات من تطوير خلال الفترة الماضية، سواءً عبر الخدمات الإلكترونية أو في مكاتب المديرية، مشدداً على أهمية تطبيق خطط المواسم، والحرص على تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع أوقات الذروة في المكاتب والمنافذ، متمنياً سموه لمنسوبي جوازات الشرقية التوفيق.

من جهته عبر اللواء العوفي عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على لفتتهم الكريمة وغير المستغربة، وما قدماه من دعم لمنسوبي جوازات الشرقية، كما ثمن العميد عويد العنزي التوجيهات الكريمة التي تفضل بها سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وحرصه ومتابعته الدائمة لأعمال جوازات الشرقية.