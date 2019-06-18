أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بديوان الأمارة ، المدير العام الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي وذلك بعد صدور قرار تعيينه.

وقدم سمو أمير جازان التهنئة, لمدير إسكان منطقة جازان , راجياً الله له ولزملائه منسوبي الإسكان بالمنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – ولما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وقدم “السهيمي” إيجازاً لسموه عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تطمح لتنفيذها -بمشيئة الله- والأعمال والمشاريع التي تنفذ حالياً والتي تهدف الارتقاء وتوفير المساكن الملائمة وتنوع المنتجات والبرامج وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لراحة المواطن، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لسموه على توجيهاته ودعمه المستمر لقطاع الإسكان والذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات خلال الأعوام السابقة.

كما أعرب مدير إسكان جازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, وما يحظى به الإسكان في المنطقة من متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلا الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي إسكان جازان التوفيق والعون في المهام المناطة بهم.