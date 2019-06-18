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“التعليم” و “الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما

“التعليم” و “الشؤون الإسلامية” بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما
http://almnatiq.net/?p=741845
المناطق _ عرعر

بحث تعليم منطقة الحدود الشمالية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة اليوم أوجه التعاون بينهما وذلك خلال استقبال مدير التعليم بالمنطقة عثمان إبراهيم العثمان لمدير الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين الطرفين في تكثيف البرامج الدعوية والمناشط الطلابية والزيارات المتبادلة في المدارس بمراحلها المختلفة .
وأوضح “العنزي ” أن فرع الوزارة لا يألو جهداً في التعاون الدائم مع الجميع خدمةً للدين والوطن وتنفيذاً لتوصيات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية .

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