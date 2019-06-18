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جامعة جازان تتيح عددا من الوظائف على برنامج التشغيل الطبي

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جامعة جازان تتيح عددا من الوظائف على برنامج التشغيل الطبي

جامعة جازان تتيح عددا من الوظائف على برنامج التشغيل الطبي
http://almnatiq.net/?p=741862
جازان - فضة عطيف

أعلنت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الطبي المباشر وذلك في وظائف: طبيب مقيم – تمريض – تغذية – أخصائي قيادي للجنسين

وأوضح الدكتور حسين بن عقيلي المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي أن جامعة جازان تتطلع لأن تضيف لكوادرها الطبية أفضل الخبرات من الطاقات السعودية الشابة ممن يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة إرسال الطلبات على الايميل الخاص بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي ([email protected] ) وسيكون آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/06/2019 م الساعة الثامنة صباحاً .

وأضاف أن استقبال الطلبات سيتم الكترونياً من خلال الأيميل الخاص بالإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي , كما أشار بأن المفاضلة بين المتقدمين ستشمل المؤهلات والامتحان المهني بالإضافة للمقابلة الشخصية.

ونوه الدكتور عقيلي على المتقدمين ضرورة الاطلاع على الشروط العامة للوظائف وإرفاق المستندات المطلوبة بدقة في المدة المتاحة وللمزيد من المعلومات مراجعة بوابة جامعة جازان أو الرابط التالي:

https://www.jazanu.edu.sa/Administrations/gamsjuhop/Pages/job-02.aspx

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