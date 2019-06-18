تدشين برنامج “مضمار الذكاءات” الصيفي بتبوك

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دشن رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطق تبوك المهندس صالح السهيمي برنامج “مضمار الذكاءات” الصيفي بالتعاون مع نادي الحي بثانوية أسامة بن زيد بمدينة تبوك ويستمر 4 أسابيع.

وأوضح السهيمي أن فكرة البرنامج تعتمد على قياس مستوى الذكاءات عند الشابّ وبناءً عليها يتم تقديم برامج تربوية وترفيهية و حقائب تدريبية لتطوير كل ذكاء من هذه الذكاءات مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إقامة دورات تنمية الذات للشباب واستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة لتطوير مهاراتهم واحتياجاتهم في عدد من المجالات مبيناً أن برنامج “مضمار الذكاءات” برنامج نوعي يرسخ عدد من المفاهيم العلمية ويكسب الشباب عددا من المهارات.