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هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة في المنتزهات وأماكن تواجد المصطافين

هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة في المنتزهات وأماكن تواجد المصطافين

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هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة في المنتزهات وأماكن تواجد المصطافين

هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة في المنتزهات وأماكن تواجد المصطافين
http://almnatiq.net/?p=741873
المناطق _ عسير
بموافقة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أطلق فرع الرئاسة بعسير برنامج المنصة التوعوية، والمصليات المتنقلة، في أماكن تواجد المصطافين في حديقة المطار بأبها، وشارع الفن، ومهرجان التسوق بخميس مشيط، ومركز الأمير سلطان الحضاري، حيث يكثر تواجد المصطافين والمتنزهين في الفترة المسائية.
وتعد هذه المنصة وسيلة حديثة ومتعددة الإستخدامات للتوعية في الأماكن الحيوية التي يكثر مرتادوها، وتحوي المنصة شاشة LED  للعرض عالية الدقة بمقاس 3×6 متر. وتضم المنصة نظاماً صوتياً متكاملاً لإلقاء المحاضرات والكلمات، ويُعرض في هذه الشاشة عدة أفلام توعويه ووقائية عن برنامج الأمن الفكري وعن خطر الابتزاز، وبرنامج قيمنا الذي انتجته الرئاسة ويحوي عدة أفلام مرئية عن الصلاة، والابتسامة، وعن خطر الخمور والمسكرات والأمن الفكري، وغيرها إضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة القران الكريم ولقناة السنة النبوية، كما جرى تجهيز المنصة لاستخدامها كمصلى متنقل يستوعب قرابة 200 مصلٍ، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لتوزيع المواد التوعوية والتوجيهية من إصدارات الرئاسة العامة.

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