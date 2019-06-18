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رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر

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رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر

رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر
http://almnatiq.net/?p=741882
المناطق _ الرياض

فاز أنمار الحائلي يوم الثلاثاء برئاسة نادي الاتحاد لـ4 أعوام مقبلة بالتزكية، خلفاً لؤي ناظر الرئيس السابق والمكلف من هيئة الرياضة، وذلك فور انتهاء الجمعية العمومية للنادي الغربي.
وتسلم الحائلي مجسم مفتاح النادي الغربي من سلفه ناظر كرمزية لتولي زمام الامور في النادي وذلك، بعد إعلانه رئيساً عقب انتهاء الجمعية العمومية.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الحائلي فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلاً من: أحمد كعكي، وفيصل التركي، وابراهيم بخيت، وعبد الوهاب عابد، وممدوح الحربي ولري غلاييني و احمد القطب وحسن باروم. وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 44 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 22 حاصلين على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.

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