احدث الأخبار

“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 “2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟
أبرز المواد
 ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال
أبرز المواد
 رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر
أبرز المواد
 إجراء ١٦ عملية تكميم لأطفال يعانون السمنة المفرطة بمستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
 هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة في المنتزهات وأماكن تواجد المصطافين
منطقة عسير
 تدشين برنامج “مضمار الذكاءات” الصيفي بتبوك
منطقة تبوك
 بلدي تبوك يستضيف 6 مجالس بلدية من مختلف مناطق المملكة
منطقة تبوك
 جامعة جازان تتيح عددا من الوظائف على برنامج التشغيل الطبي
منطقة جازان
 المملكة تؤكد على دورها المحوري في حفظ الوئام والسلام العالمي
أبرز المواد
 مدير جامعة جازان يصدر عدداً من التكليفات
منطقة جازان
 الجامعة الإسلامية تنفذ برنامجًا لتنمية مهارات 17 قياديًا في بريطانيا
منطقة المدينة المنورة
“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة

“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة

أبرز المواد
“2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟

“2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟

أبرز المواد
ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال

ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال

أبرز المواد
رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر

رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر

أبرز المواد

“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة

“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=741891

أعلنت منصة “جود الإسكان” عن دعم 319 حالة مستحقة من الحالات السكنية المدرجة في مسار “دعم الإيجار”، شملت عدداً من مناطق المملكة وذلك بعد التثبت من استحقاقهم وفق الإجراءات المتبعة لدى المنصة التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، حيث تعمل المنصة على إدراج الحالات الجديدة بشكل دوري ليتمكن المساهمين من تقديم العطاء الخيري الإسكاني لهم في كل وقت.
وأوضح المتحدث الرسمي للمنصة ماجد أبا الخيل أن الدعم شمل أسر مستحقة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الباحة، وجازان، مبيناً أن مجموع الأفراد الذين استفادوا من هذا الدعم يصل إلى 1154 فرد.
وأشار إلى أن توزيع الحالات التي شملها الدعم يضم 290 حالة لضعف القدرة المادية، و14 إمرأة مطلقة، و9 حالات عاجزين طبياً، و3 أرامل، و3 سجناء، مؤكداً أنه تم التثبت من استحقاق جميع الحالات وفق معايير دقيقة وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومساعدة هذه الأسر على تحمل الأعباء المترتبة على الظروف القاهرة التي تعرضوا لها.
وأفاد أن الحالات التي تم دعمها شملت الأسر المستحقة لسداد إيجار المسكن، والتي صدر بحق رب الأسرة المستأجر أو الراهن حكم تنفيذي بسبب سجن أو مرض أو ضعف قدرة مادية أو وفاة، إضافة إلى الموقوفين على ذمم مالية متعلقة بالسكن، حيث مكنت المساهمات الخيرية من سداد المطالبات المادية عن الأسر المحتاجة والمعسرة، حفظاً لكرامتهم ودعماً لحقهم السكني وتفريجاً لكرباتهم، لافتاً النظر إلى أن مصادر الدعم تنوعت عبر مساهمات مقدمة من أفراد أو مؤسسات (عبر مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي).
وبيّن أن عمل “جود الإسكان” يقوم على تمكين جميع الأفراد والمؤسسات من تقديم ما تجود به أنفسهم من مساهمات مالية وفق مبدأ التمويل الجماعي، لتشكل مساهماتهم دعماً مضافاً للمساهمات الخيرية للأسر المحتاجة من مستفيدي المنصة، وذلك بآلية شفافة وموثوقة، إذ تتميز المنصة بعرضها لتفاصيل الحالات المستحقة للدعم، ليتمكن المساهم من الإطلاع عليها والتفاعل معها بالدعم بطريقة تضمن سرية المعلومات الشخصية، حفظاً لخصوصية الأسر المستحقة للدعم.
ويأتي الإقبال الكبير للمجتمع على المساهمة في دعم المحتاجين في المجال السكني نظراً للمبدأ النبيل الذي تقوم عليه المنصة، والتي تمكّن الأفراد من التكافل والتكاتف بشكل جماعي، وبعطاءات متفرقة ولو كانت قليلة، لتقوم المنصة بتنسيق هذه الجهود لتفريج كربة الأسر الأشد حاجة للإسكان، تحت إشراف حكومي، وبشكل إلكتروني كامل، حيث تؤمن المنصة بأهمية العطاء ولو كان قليلاً، وهذا يوضح الدور المهم الذي تؤديه المنصة؛ فهي رافد حيوي لجمع القليل من الجميع لخدمة الكثير من المستفيدين.
يذكر أن منصة “جود الإسكان” التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية انطلقت منتصف شهر رمضان الماضي وحظيت بمساهمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بلغت ـ100 مليون ريال، كما ساهم سمو ولي العهد الأمين حفظه الله بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة لتؤكد حرصها على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة له، كما تلقت دعماً من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، والأفراد، ويمكن للجميع أفراداً ومؤسسات، تقديم المساهمات بكل سهولة وبشكل إلكتروني آمن وموثوق يضمن ذهاب مساهماتهم لمستحقيها الفعليين، عبر الدخول على الموقع الرسمي للمنصة: www.joodEskan.org.sa .

روابط ذات صلة

“2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟

“2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟
ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال

ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال
رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر

رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*