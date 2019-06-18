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إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية

إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية
http://almnatiq.net/?p=741897
الدمام - عبدالله السعيدي

اخمد رجال الدفاع المدني حريق نشب فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية عصر اليوم الثلاثاء .
و أوضح نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب سعد بن ناصر الرياعي أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الخبر تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٤:٦عصرا من اليوم الثلاثاء بنشوب حريق في مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية تقدر مساحتهما التقريبيه ٦٥٠م٢ وعلى إثره تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث ومباشرة أعمالها ولا زالت فرق الدفاع المدني تباشر اخماد الحريق دون أي إصابات حتى الآن.

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