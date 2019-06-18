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الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي

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الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي
http://almnatiq.net/?p=741901
المناطق - واس

استقبل جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اليوم في معرض باريس الجوي لعام 2019م عددًا من الشخصيات المهمة، في مقدمتهم معالي رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

واستقبل الجناح وفدًا رفيع المستوى من رئاسة أمن الدولة، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وكان في استقبال زوّار الجناح من الشخصيات المرموقة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، الدكتور أندرياس شوير.

وتُعَد مشاركة شركة SAMI في معرض باريس الجوي أول شركة سعودية تشارك بجناح متكامل في تاريخ المعرض.

وشهد اليوم الثاني من مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في هذا المعرض عقد اجتماعات وتوقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، وذلك في مجالات عمل الشركة الأربعة، وهي: الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والأسلحة والصواريخ والإلكترونيات الدفاعية فيما يتوقع أن تقوم هذه الشراكات بدور كبير في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة والإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن معرض باريس الجوي لعام 2019م، المقام في الفترة من إلى 17 إلى 23 يونيو الجاري في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس، يُعَد الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء.

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