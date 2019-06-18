احدث الأخبار

وادي لجب : شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال
منطقة جازان
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي
أبرز المواد
 إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية
المنطقة الشرقية
 آل شاطر مدير مركز الجنوب بالوطن
مجتمع المناطق
 “جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 “2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟
أبرز المواد
 ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال
أبرز المواد
 رسميا.. الحائلي يتسلم مفتاح الاتحاد من ناظر
أبرز المواد
 إجراء ١٦ عملية تكميم لأطفال يعانون السمنة المفرطة بمستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
 هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة في المنتزهات وأماكن تواجد المصطافين
منطقة عسير
 تدشين برنامج “مضمار الذكاءات” الصيفي بتبوك
منطقة تبوك
 بلدي تبوك يستضيف 6 مجالس بلدية من مختلف مناطق المملكة
منطقة تبوك
وادي لجب : شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال

وادي لجب : شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال

منطقة جازان
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي

أبرز المواد
إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية

إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية

المنطقة الشرقية
آل شاطر مدير مركز الجنوب بالوطن

آل شاطر مدير مركز الجنوب بالوطن

مجتمع المناطق

وادي لجب : شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال

وادي لجب : شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال
http://almnatiq.net/?p=741908
المناطق - واس

يعد وادي لجب من أهم المواقع السياحية وأبرزها ومزاراً يؤمه الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام, ووادي “لجب” عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل “القهر زهوان” التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان.

ويرجع تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الأفريقي حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة تختلف عما جاورها من الجبال من حيث التركيب الصخري واللون وهو ما يلحظه الزائر للوادي ذلك الفرق الواضح بين الجبال المطلة على وادي لجب ما يضفي نوعاً من التميز على الجبل وتفرداً واضحاً من حيث الشكل بين الجبال المجاورة له.

ويمتد وادي لجب على شكل أخدود أو صدع انكساري في الطرف الشرقي من جبل “القهر” بطول يصل لنحو 11 كيلو متراً تقريباً متجهاً من الشمال إلى الجنوب ليتقابل هذا الصدع بعد ثلاثة كيلومترات بصدع آخر يمتد لمسافة 2 كيلو متر.

ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالاً متزايداً من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها على مدار العام.

ويمكن للزائر أن يستقل سيارته داخل الوادي مسافة 2 كيلو متر تقريباً من المدخل وسط الوادي ليضيق بعدها ممر الوادي , لتصبح مواصلة السير على الأقدام متعة متاحة للزائرين وسط رذاذ المياه المتطاير من الشلالات والبحيرات المتناثرة بامتداد الوادي و أشعة الشمس الذهبية التي لا تزور الوادي غير سويعات قليلة عندما تصل منتصف السماء وتتعامد أشعتها على الأرض.

ويزيد المكان متعة وجمال حدائق الوادي المعلقة التي انتصبت على جانبي الوادي بكثافة وفي مناظر أشبه ما تكون بالخيال من أشجار النخيل وهي شامخات على ارتفاعات قد تصل إلى أكثر من 30 متراً تقريباً وسط أشجار معمّرة تشبثت بالحياة فراحت تمدّ جذورها من منتصف حافتي الوادي تقريبا لتصل إلى مجرى المياه في الأسفل لتوجد منظرا في قمة الجمال قلما يتكرر وجوده إلا في وادي لجب.

روابط ذات صلة

جامعة جازان تتيح عددا من الوظائف على برنامج التشغيل الطبي

جامعة جازان تتيح عددا من الوظائف على برنامج التشغيل الطبي
مدير جامعة جازان يصدر عدداً من التكليفات

مدير جامعة جازان يصدر عدداً من التكليفات
أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الإسكان المعين بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*