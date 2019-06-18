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محافظ المجمعة يستقبل الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الصحة

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محافظ المجمعة يستقبل الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الصحة

محافظ المجمعة يستقبل الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=741915
المناطق-فلاج الشعيفاني

استقبل محافظ المجمعة صاحب السمو الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل صباح اليوم بمكتب سموه في ديوان المحافظة سعادة الوكيل المساعد لمعالي وزير الصحة للشؤون الهندسية المهندس عبدالعزيز السلوم بحضور سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالمحافظة

الدكتور خالد القحطاني . وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة الصحية ودراسة سبل تطويرها

وكان الفريق الزائر بقيادة وكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية يرافقه سعادة مدير الصيانة العامة بوزارة الصحة م.عبدالعزيز الشهري قد قاما بزيارة تفقدية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني .

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